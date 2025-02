L’idea di una Cooperativa di Comunità

Un progetto ambizioso per il bene del paese: se ne parlerà nel convegno dell’8 febbraio che vedrà coinvolti molti cittadini impegnati nella cultura, nella storia, nell’imprenditoria e nel sociale del paese.

Sospeso tra passato e futuro, tra una storia che l’ha reso comune mandatorio e riferimento per il territorio (l’Ospedale; la Villa Annoni, secondo parco recintato per estensione della Lombardia; la Basilica; la piscina comunale; il Ticino; le sue Ville storiche;...) a un comune in ‘ristrutturazione’ con tante aree in disuso o abbandonate, anche in centro paese, in cerca di una visione collettiva forte che sappia indirizzarlo al ‘domani’. Cuggiono è tra i borghi più suggestivi e potenzialmente sviluppabili dell’ovest milanese, ma la vera scintilla che riesce a dar la svolta è ancora in divenire. Ecco allora che molti dei cittadini più impegnati nella cultura, nella storia, nell’imprenditoria e nel sociale del paese, hanno deciso di iniziare a ragionare sul: “cosa fare per il nostro paese”. Una prima riflessione viene dal supplemento de La Città possibile dal titolo “Una Cooperativa di Comunità?” in pubblicazione in questi giorni: “Ci può essere di aiuto conoscere quello che sta avvenendo in altri luoghi d’Italia che, pur avendo problemi spesso ben più gravi dei nostri, hanno intrapreso promettenti percorsi di rinascita che trovano il loro punto di forza in processi comunitari che affrontano con determinazione le impegnative sfide che hanno davanti, percorsi promossi anche dal basso, da organizzazioni innovative nate tra i cittadini, che con costanza e creatività sanno costruire alleanze con amministrazioni, privati, università, enti del terzo settore. Sono processi comunitari, un lievito che può stimolare entusiasmo, contaminazione positiva e, cosa particolarmente importante, partecipazione delle nuove generazioni. Con quale forma organizzativa? Quella delle cooperative di comunità”. Ecco la vera sfida, una nuova forma imprenditoriale/associativa che operi per il paese, con progetti specifici e idee chiare. “Sono organizzazioni economiche (quindi non semplici associazioni), cominciate a nascere circa una decina di anni fa in varie parti d’Italia. A differenza delle cooperative storiche, basate sul necessario ma esclusivo mutuo aiuto tra i soci, queste cooperative aggiungono come finalità la rinascita dei luoghi dove operano. Un salto non da poco che crediamo possa interessarci da vicino. Ecco la scommessa. Noi pensiamo che una cooperativa di comunità possa nascere anche da noi”. L’appuntamento da mettere in calendario allora è per sabato 8 febbraio presso la Sala consiliare con un apposito convegno, dalle 9.30 alle 13.00: “Questo convegno ne vorrebbe iniziare il percorso ben sapendo che come ogni cosa nuova avrà bisogno di approfondimenti, determinazione e costanza nel promuoverla, il necessario entusiasmo, e la visione positiva che deve accompagnare chi vuole fare la propria parte. Oggi vuole essere un primo passo, ben sapendo che anche i cammini più lunghi iniziano sempre così, con i primi passi”. Info: 348 351 5371

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!