Spaccata da 'Titti Bimbi'

Ladri in azione nel negozio 'Titti Bimbi' di corso San Rocco a Castano. Erano in due e si sono, poi, allontanati con parte dell'incasso.

Hanno colpito in piena notte. L'auto usata per spaccare la porta d'ingresso, in due, mentre uno è rimasto fuori a fare da palo, l'altro eccolo all'interno, per poi allontanarsi con parte dell'incasso. Ladri da 'Titti Bimbi' in corso San Rocco a Castano. È successo tra martedì e mercoledì: "Attorno alle 4 - racconta la titolare - Sono arrivati con una vettura e, una volta nel negozio, hanno preso il denaro contante". Due persone, come detto e come ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il tempo di raggiungere l'esercizio commerciale e si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Subito il furto è stato segnalato ai Carabinieri, che si sono messi al lavoro per cercare di identificare e rintracciare i colpevoli.

