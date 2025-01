Pensioni e Isee: sportello di consulenza

Dalle domande di pensione alla compilazione dell'ISEE fino alle prestazioni sociali agevolate. Il Comune di Canegrate mette a disposizione, in collaborazione con la Cisl, uno sportello di consulenza.

Dalle domande di pensione alla compilazione dell'ISEE fino alle prestazioni sociali agevolate. Il Comune di Canegrate mette a disposizione, in collaborazione con la Cisl e a beneficio dei cittadini bisognosi di inoltrarsi nei meandri dell'universo previdenziale e assistenziale per avere qualche informazione utile, uno sportello di consulenza. La Federazione Pensionati della CISL aprirà il proprio spazio al pianterreno del comune in via Manzoni 1 tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30. Per potere accedere al servizio non sarà necessaria la prenotazione. "Questo servizio -afferma in una nota l'assessore alle politiche sociali Franca Meraviglia - permette di offrire ai cittadini di Canegrate, e in particolare alle persone anziane, un ulteriore servizio sul territorio".

