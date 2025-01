Masterclass con Kledi

Noto al grande pubblico grazie alla scuola di Amici, il ballerino Kledi Kadiu sarà ospite all'auditorium 'Paccagnini' della scuola di danza ‘Più Valore Danza & Cultura’.

Noto al grande pubblico grazie alla scuola di Amici, il ballerino Kledi Kadiu sarà ospite della scuola di danza ‘Più Valore Danza & Cultura’ per una masterclass il prossimo 31 gennaio. Originario di Tirana, Kledi si avvicina fin da giovanissimo al mondo della danza, diplomandosi all’Accademia Nazionale di Danza, per poi entrare a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. Nel 1996, approda per la prima volta in televisione, ma è dal 1997 che il suo nome diventa sinonimo di talento e dedizione al ballo. Kledi diventa infatti il primo ballerino in alcuni dei programmi televisivi più seguiti, come Buona Domenica, C’è posta per te e, soprattutto, Amici, dove la sua presenza ha contribuito a farlo diventare un'icona della danza in Italia. Il suo successo televisivo lo porta a un crescendo di opportunità, che vanno dal cinema al teatro. Le sue esperienze artistiche si arricchiscono ulteriormente e, nel 2007, decide di raccontare la sua straordinaria carriera e vita privata pubblicando l’autobiografia ‘Meglio di una favola’. Il 2010 segna un altro importante capitolo della sua vita professionale, quando Kledi diventa il volto della campagna ‘IocomeTu Mai nemici per la pelle’ di Unicef. Oltre alla carriera in TV e al suo impegno come ambasciatore, Kledi si è sempre dedicato alla diffusione dell'arte della danza, insegnando e tenendo stage e workshop in tutta Italia. La sua esperienza e la sua passione lo rendono un punto di riferimento per le nuove generazioni di ballerini, che trovano in lui non solo un maestro ma anche un esempio capace di trasmettere l’amore per questa disciplina. Appuntamento dunque venerdì 31 gennaio presso l’Auditorium Paccagnini di Castano Primo, dove Kledi terrà due masterclass dedicate a diversi livelli di preparazione: ‘Junior’ alle 17 e ‘Over’ alle 18.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!