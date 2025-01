'Cuore di Donna': ecografo al Comune

Come dice quel vecchio detto “Prevenire per non curare poi…”. Soprattutto farlo con gli specifici e fondamentali strumenti. Ecco, allora, un ecografo, donato dall’associazione Cuore di Donna al Comune di Vanzaghello.

Come dice quel vecchio detto “Prevenire per non curare poi…”. Soprattutto farlo con gli specifici e fondamentali strumenti. Ecco, allora, un ecografo, donato dall’associazione Cuore di Donna al Comune di Vanzaghello. “Ormai è già il quarto che abbiamo donato a diverse realtà - spiega Myriam Pesenti , presidente nazionale di ‘Cuore di Donna’ - La nostra realtà nasce dalla necessità di condividere la malattia e al tempo stesso informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza appunto della prevenzione, promuovendo donazioni come questa e iniziative”. E nei giorni scorsi, in sala consiliare, l’inaugurazione e la presentazione ufficiale, con una serie di momenti di spiegazione e confronto per meglio comprendere l’importanza di simili strumentazioni. “Per noi oggi è una giornata speciale - continua Marzia Pinotti, tra i referenti di ‘Cuore di Donna’ nell’Alto Milanese - È il raggiungimento di un altro significativo traguardo, perché non dimentichiamoci mai che tra le nostre priorità c’è quella di dare supporto alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato la malattia”. La salute, insomma, sempre più in primo piano e al centro dell’attenzione, perché ogni singola apparecchiatura e ogni singolo gesto sono di grande aiuto. “Prevenzione per me e per noi è territorio - conclude Arconte Gatti, sindaco di Vanzaghello - Pertanto voglio dire grazie alle asssociazioni e ai volontari che quotidianamente sono impegnati a portare avanti attività e servizi per la cittadinanza”.

'CUORE DI DONNA': UN ECOGRAFO PER IL COMUNE



