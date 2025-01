Screening carotideo promosso da ‘Noi per Voi’, in collaborazione con Azienda Speciale Pluriservizi Magnago e il patrocinio del Comune.

Uomini e donne tra i 50 e 60 anni: screening carotideo. È il progetto ‘Pillole di Salute 2025’, promosso da ‘Noi per Voi’, in collaborazione con Azienda Speciale Pluriservizi Magnago e il patrocinio del Comune. Dal 25 gennaio, allora, le visite (gratuite per i residenti) presso i locali ambulatoriali sopra la Farmacia Comunale di Bienate in via Sardegna, coordinate e dirette dal dottor Davide Grassi, presidente 'Noi per Voi', mentre il medico specialista è il dottor Davide Fossati, chirurgo vascolare dell'Ospedale di Legnano. Il front office e l'organizzazione amministrativa, inoltre, sono curati del team di volontarie che come lo scorso anno affiancano Noi per Voi e il CDA di ASPM - Farmacia Comunale nello svolgimento dell'attività. Chi volesse, infine, potrà sostenre l’associazione ‘Noi per Voi’ con un contributo econimico libero attraverso i canali dedicati.

