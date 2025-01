Incontri sull'Educazione

Alcuni appuntamenti per stimolare una riflessione sull'essere genitori ed educatori, nel mondo d'oggi, questa la sfida della proposta dell'Oratorio cuggionese.

Dal 21 al 31 gennaio 2025, l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si anima con la Settimana dell'Educazione, un'iniziativa che unisce fede, riflessione e comunità. Questo evento, organizzato nell'ambito del "Patto di Comunità", propone un ricco programma dedicato a famiglie, giovani e adolescenti, incentrato sul tema dell'educazione e della crescita personale.

Gli appuntamenti principali

Venerdì 24 gennaio, ore 21

Presso la Sala della Comunità si terrà l’incontro "In viaggio con te: Come ci orientiamo nel mondo dei nostri figli?", con la partecipazione di Sara Rimoldi, educatrice e mediatrice familiare. Una serata pensata per i genitori, con l’obiettivo di riflettere insieme su come affrontare le sfide dell'educazione nel contesto attuale.

Mercoledì 29 gennaio, ore 21

Nella stessa sede avrà luogo il "Cineforum per pensare", un momento di approfondimento e dialogo dedicato al film Educazione fisica. La serata sarà guidata da don Davide Brambilla, critico cinematografico, e offrirà l'opportunità di discutere temi educativi attraverso il linguaggio del cinema.

Venerdì 31 gennaio, ore 21

La Settimana dell'Educazione si concluderà con la Santa Messa degli Oratori nella Basilica di San Giorgio. Questo momento di preghiera, pensato per adolescenti e giovani, si terrà in occasione della festività di San Giovanni Bosco, figura simbolo dell'educazione e della cura dei giovani.

Gli incontri della Settimana dell'Educazione sono pensati per stimolare il confronto e la condivisione su temi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. L'iniziativa si inserisce nel contesto del "Patto di Comunità", che sottolinea l'importanza della collaborazione tra famiglie, istituzioni religiose e società civile per promuovere un'educazione integrale.

Con questa proposta, l'Oratorio San Giovanni Bosco ribadisce il proprio impegno nell'essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo momenti di riflessione e crescita che intrecciano fede, cultura ed esperienze personali. Una settimana da non perdere per tutti coloro che credono nel valore dell'educazione come pilastro per il futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!