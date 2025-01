Il fotografo e giornalista illustrerà e commenterà gli scatti che durante la ventennale carriera lo hanno portato a raccontare la vita della grande famiglia delle “Frecce Tricolori”.

Sabato 18 Gennaio 2025, ore 21, palazzina Associarma, piazza Medaglie d'Oro, Legnano primo appuntamento di Legnano Mette Le Ali '25 - Frecce Tricolori: 65 anni in volo e non mostrarli?”: incontro con Alessandro Barteletti “Dalle Frecce Tricolori allo Spazio”.

Il fotografo e giornalista illustrerà e commenterà gli scatti che durante la ventennale carriera lo hanno portato a raccontare la vita della grande famiglia delle “Frecce Tricolori”, seguire l'addestramento dell'astronauta Paolo Nespoli, a 60 anni sulla Stazione Spaziale Internazionale; volare sui velivoli jet dei reparti della nostra Aeronautica Militare e seguire, unico giornalista italiano, la missione Virtute 1 allo spaceport America di Virgin Galactic.

Legnano Mette Le Ali '25 è un ciclo diconferenze organizzato da Associarma Legnano, con la collaborazione di Amici del Reparto Sperimentale di Volo, per celebrare il 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori

Alessandro Barteletti (www.alessandrobarteletti.com): fotografo e giornalista con carriera ventennale, certificato da Leica dal 2019; il suo progetto “Going to Space at 60” è stato la cover story del numero di luglio 2017 di Nat Geo Italia che è andato nello spazio con l'astronauta Paolo Nespoli (https://alessandrobarteletti.squarespace.com/national-geographic-cover-s...); ha realizzato il progetto "Cavalieri dell'aria 1923-2023: 100 anni dell'Aeronautica Italiana”; le sue fotografie illustrano "La Difesa viene da cielo" il libro ufficiale del centenario; nel 2021 ha ricevuto l’incarico di fotografare le Frecce Tricolori per il volume edito da Giunti editore e Rivista Aeronautica in occasione del 60° anniversario della PAN; sul numero di ottobre 2023 Nat Geo Italia pubblica il suo articolo Viaggio ai limiti dello spazio che racconta la missione di Aeronautica Militare e CNR a bordo di Space Ship Two di Virgin Galactic.

L’evento avrà luogo sabato 18 Gennaio alle ore 21 presso la palazzina Associarma, piazza Medaglie d'Oro, Legnano.

L'ingresso sarà libero e fino ad esaurimento dei posti.

