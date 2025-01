Pronti per il falò

La serata è resa possibile grazie alla collaborazione tra la comunità locale, gli amici del Fulò e il CAI (Club Alpino Italiano).

Il comune di Inveruno celebra venerdì 17 gennaio 2025 una delle tradizioni più amate e suggestive: il Falò di Sant’Antonio, una manifestazione che unisce spiritualità, tradizione e comunità. L’evento, organizzato presso l’Oratorio di Inveruno, è previsto alle ore 21:00, con ingresso in Via Dante.

La serata è resa possibile grazie alla collaborazione tra la comunità locale, gli amici del Fulò e il CAI (Club Alpino Italiano). Questo connubio di forze e passioni sottolinea l’importanza dell’unione tra le associazioni del territorio per mantenere viva una tradizione secolare.

La celebrazione del Falò di Sant’Antonio affonda le sue radici nelle antiche usanze contadine, legate al culto di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali e del lavoro nei campi. Il falò, con le sue fiamme danzanti, rappresenta un momento simbolico di purificazione, speranza e celebrazione della natura.

Il falò non è solo un rito spirituale, ma anche un momento per la comunità di ritrovarsi, riscaldarsi e condividere esperienze. Tra la magia del fuoco e il senso di appartenenza, l’evento offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica, che scalda i cuori anche nelle fredde sere invernali.

