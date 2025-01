Il concerto di S.Ilario a Marnate

Un pubblico delle grandi occasioni ha gremito la chiesa in occasione del concerto di Ensemble Amadeus.

Domenica 12 gennaio 2025, la Chiesa di S.Ilario a Marnate ha ospitato un evento musicale di grande rilievo, ormai diventato una tradizione locale: il concerto per S.Ilario. La chiesa era gremita di spettatori, accorsi per ascoltare il Coro Sinfonico Amadeus, diretto da Marco Raimondi, con Enrico Raimondi all'organo, il soprano Raffaella Lee e Alessio Molinaro alla tromba.

Il programma musicale ha offerto una selezione di brani del repertorio classico sacro, tra cui il “Laudamus te” dalla Grande Messa in Do minore e il mottetto “Exultate Jubilate” di W.A. Mozart, i salmi “Beatus Vir” e “In exitu Israel” di A. Vivaldi, l’aria “Let the bright Seraphim” dall’opera Samson e il celebre coro “Halleluja” dal Messiah di G.F. Handel. La serata si è conclusa con la celebre “Jauchzet Gott in allen Landen” dalla cantata BWV51 di J.S. Bach e il “Cantique de Noel” di A. Adam, perfetta chiusura delle festività natalizie.

Don Alberto Dell’Acqua, parroco della Chiesa di S.Ilario, ha elogiato la qualità dell’evento e la bravura degli esecutori, sottolineando come abbiano saputo mettere in risalto le caratteristiche del prezioso organo Carrera del 1770, recentemente restaurato. Anche il sindaco di Marnate, Marco Scazzosi, che ha chiuso il concerto, ha ricordato l’importanza delle tradizioni locali e in particolare della festa per il santo patrono S.Ilario. Ha inoltre sottolineato come il concerto di Amadeus rappresenti il culmine artistico e culturale delle celebrazioni, un evento per il quale si inizia a lavorare già da subito per l’anno successivo.

Il maestro Marco Raimondi, presidente e direttore artistico di Amadeus, ha introdotto i brani eseguiti, ringraziando la parrocchia e l’amministrazione comunale per l’opportunità di portare la cultura musicale sul territorio. Ha evidenziato come ogni anno Amadeus proponga eventi diversi, capaci di catturare l’interesse di un pubblico sempre più numeroso e attento.

Il concerto era inserito nella XV° stagione Itinerari Musicali di Ensemble Amadeus, sostenuta da Fondazione Cariplo attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Tra il pubblico erano presenti anche rappresentanti delle autorità locali.

I prossimi appuntamenti con Amadeus includono l’Open Day invernale dell’Accademia Amadeus, previsto per sabato 25 gennaio alle ore 16 presso la bella sede dell’associazione in via Alberto da Giussano 38 a Rescaldina, dove si esibiranno gli allievi che hanno frequentato il primo trimestre. Inoltre, venerdì 31 gennaio alle ore 21, presso la Chiesa del SS. Redentore a Legnano, si terrà il tradizionale grande concerto della Candelora, con un programma di colonne sonore da film eseguito dall’Orchestra dell’Accademia e dal Coro Sinfonico Amadeus.

Per ulteriori informazioni sulle attività culturali di Amadeus e per prenotazioni, è possibile consultare il sito www.ensembleamadeus.org

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!