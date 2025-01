Befane e Re Magi...per i bambini

A Bernate Ticio una grande chiusura delle feste con due diversi momenti per tutti.

Le feste natalizie a Bernate e Casate si sono concluse con un pizzico di dolcezza e tante tante risate. Nonostante il tempo uggioso, numerosi sono stati i grandi e piccoli che lunedì 6 gennaio hanno risposto all’invito del Comune per trascorrere un pomeriggio in compagnia delle Befane e dei Re Magi. A Bernate Ticino i tre Re Magi sono stati aiutati dalle Befane per consegnare a tutti i bambini presenti una calza piena di dolci sorprese. Mentre a Casate è andato in scena lo spettacolo teatrale ‘La Disfida delle Befane’, una simpatica sfida tra la versione più tradizionale della simpatica vecchietta e una rivisitazione in chiave moderna. Entrambe le versioni hanno saputo coinvolgere i grandi ma soprattutto i più piccoli in un pomeriggio di festa. Al termine dello spettacolo ogni bambino ha ricevuto la sua calza colma di dolci.

