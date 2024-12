'Stop' al transito in via Turbighina

Annunciato qualche mese fa, adesso sta per essere attivato. Buche e asfalto sconesso: stop, allora, alla circolazione lungo la via Turbighina.

Annunciato qualche mese fa, adesso sta per essere attivato. Buche e asfalto sconesso: stop, allora, alla circolazione lungo la via Turbighina (via Tornavento e strada comunale del Cerone), dal confine di Castano con Nosate fino all’intersezione della SP 32 (via Campo d’Aviazione). Il divieto (ad esclusione dei veicoli condotti dai residenti e dai titolari di fondi o attività, quali cave e aziende agricole, insistenti nel tratto interdetto e dei mezzi diretti alle stesse residenze/attività/fondi), infatti, sarà attivo dal 30 dicembre, con anche il limite massimo di velocità a 30 chilometri.

