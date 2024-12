Lo show (dal 25 dicembre 2024 al 19 gennaio 2025 all’Acquatica Park di Milano) promette forti emozioni con le esibizioni di Cesar Pindo, contorsionista internazionale, e di ballerine, acrobati, giocolieri, illusionisti, trasformisti e poi con le fontane danzanti. E accende i riflettori sul problema della plastica in mare.

Riccardo Moroni e Divier D’amico Production portano per la prima volta in Italia “Atlantis, Le Cirque Du Mar”, uno spettacolo inedito nello “Stivale” che, con la pista del circo acquatica, ha registrato un incredibile successo in diversi paesi esteri come Malta, Svizzera e Slovenia.

In programma dal 25 dicembre 2024 al 19 gennaio 2025 presso l’Acquatica Park (via Airaghi 51 Milano), lo show promette grandissime emozioni a tutti gli spettatori, adulti e bambini. Sotto lo chapiteau infatti si alterneranno artisti circensi di altissimo livello: Cesar Pindo, contorsionista di fama internazionale, ballerine, acrobati, giocolieri, illusionisti e trasformisti. La grande attrazione è rappresentata dalle fontane danzanti, una forma di intrattenimento innovativa dove getti d’acqua, luci colorate e note musicali si mescolano, creando suggestive coreografie che accompagnano i numeri. Per le famiglie sarà un’esperienza totalizzante, a livello visivo e sonoro.

“Atlantis, Le Cirque Du Mar” non è solo divertimento. Lo spettacolo racchiude un’importante finalità: attraverso il linguaggio unico e affascinante del circo mira infatti a sensibilizzare il pubblico sull’importante tematica dell’inquinamento marino, e in particolare sul problema del rilascio di plastica in mare. Si tratta di un viaggio educativo in grado di coinvolgere gli spettatori giovani e non e far scoprire l’importanza di proteggere il nostro mare dall’inquinamento.

L’iniziativa, promossa dal Teatro Viaggiante con il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è volta dunque a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela ambientale e della raccolta differenziata per preservare il patrimonio naturale e culturale.

«Con “Atlantis, Le Cirque Du Mar” abbiamo voluto unire la magia del circo, con esibizioni spettacolari e fuori dal comune, alla tematica ambientale - spiegano i due produttori Riccardo Moroni e Divier D’amico -. Questo spettacolo da una parte lascia a bocca aperta gli spettatori per le avvincenti esibizioni a cui assisteranno ma al contempo tende a diffondere importanti valori. La plastica nelle acque marine - precisano - è un problema molto serio, che riguarda tutti. Diventa fondamentale fare iniziative di sensibilizzazione anche attraverso momenti di intrattenimento come questi».

Gli spettacoli avranno luogo tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio in orario pomeridiano (con inizio 16.30 o 17.30), a parte lo speciale di San Silvestro denominato “Veglionissimo”, evento clou per salutare l’arrivo dell’anno nuovo, in scena nella serata del 31 dicembre. Poi proseguiranno, con un paio di pause, fino al 19 gennaio.

“Atlantis, Le Cirque Du Mar” è uno show adatto a qualsiasi età, dai bambini più piccoli ai senior. Il circo è installato presso l’Acquatica Park in via Airaghi 61 Milano (Quinto Romano) ed è servito dalle linee autobus 80 e 243.

