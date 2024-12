I portatori di luce

La consegna delle lanterne ai commercianti ha rappresentato il momento conclusivo di una giornata dedicata all’altro.

Giovedi 5 dicembre alle ore 17, piazza Liberazione ha accolto i bambini della scuola primaria “Santa Caterina” che, attenti alle indicazioni di Jessica Oldani, anima dell’iniziativa, hanno portato le diciotto lanterne ai commercianti della città. L’idea arriva proprio dalla consigliera di Confcommercio che ha coinvolto gli oltre quattrocento alunni della scuola primaria e i commercianti della città.

“Le lanterne sono state realizzate a scuola – ha commenta con un sorriso - sono stupende, sono state fatte a mano dai bambini, con amore e creatività”.

Presente anche l’assessore all’Educazione e Welfare di Magenta Giampiero Chiodini che ha affermato: “Bella l’iniziativa e soprattutto bello il suo significato: è importante, principalmente in questo periodo, che la luce sia stata portata dai bambini ai grandi, perché i bambini sono portatori di luce e di pace”.

Grande la soddisfazione da parte di Confcommercio Alto Magentino con il Segretario Simone Ganzebi che ha commentato: “I bambini hanno illuminato diciotto vetrine e il ‘Buon Natale insieme’ può diventare in questo modo ancor più luminoso, perché una vetrina accesa in più è vita per la città”.

La consegna delle lanterne ai commercianti ha rappresentato il momento conclusivo di una giornata dedicata all’altro: gli alunni di tutte le classi della “Santa Caterina” hanno, infatti, festeggiato il Christmas Jumper Day, l’iniziativa di Save The Children e coordinata all’IC “Carlo Fontana” dal maestro Michele Volgarino in collaborazione con le Maestre Monica Amendolagine e Lucia Stefanino che, durante l’intervallo in palestra hanno coordinato i canti e il momento di riflessione verso i bambini che nel mondo vivono una realtà di disagio e povertà.

