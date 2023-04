Seconda mano? Sostenibile!

Il 3 maggio Humana People to People Italia avvia le celebrazioni per i suoi 25 anni lanciando il nuovo brand di moda second hand, pensato per tutti e con un impatto sociale positivo

Le persone al centro: è questo il concetto alla base di Humana People, il nuovo brand di abbigliamento second hand che Humana People to People Italia, ente no profit presente in Italia dal 1998, presenta il 3 maggio in via De Amicis 45 a Milano. L'obiettivo infatti è quello di soddisfare le esigenze di tutte le persone di ogni fascia di età, offrendo la possibilità di creare il proprio guardaroba interamente con capi di seconda mano. Scegliendo di acquistare da Humana People, inoltre, si contribuisce a sostenere i progetti sociali dell'organizzazione, che con questa inaugurazione avvia le celebrazioni per i suoi 25 di attività in Italia: gli utili delle vendite, coperti i costi, sono infatti interamente destinati agli interventi che la Federazione Humana People to People realizza nel mondo e che ogni anno complessivamente migliorano la vita di oltre 16 milioni di persone.

Dal 3 maggio sarà possibile immergersi nel mondo Humana People e scoprire gli oltre

250 metri quadri del negozio in via De Amicis 45. Grazie a Izmade, anche il design del negozio dimostra che un consumo diverso e sostenibile è possibile. L'impresa sociale torinese, infatti, ha progettato e realizzato una linea di pannelli al 100% in plastica riciclata, nella quale gli oggetti con cui sono stati creati sono fortemente riconoscibili, diventando i protagonisti dello spazio. Un percorso fra tappi, borse sintetiche provenienti dalla filiera di Humana, cd e packaging che raccontano con elementi artistici e allo stesso tempo funzionali un nuovo modo di arredare.

Un'importante novità è l'area Repair, dove sarà possibile apportare piccole modifiche e finiture ai capi acquistati in negozio. Si tratta di un tassello fondamentale per avvicinare ancora più persone al mondo second hand, attraverso la possibilità di dare nuovamente valore ai capi usati. Il servizio è reso possibile grazie alla partnership con Del Vecchia,

azienda specializzata nella produzione di macchine da cucire. L'azienda toscana, impegnata nel diffondere l'importanza di prendersi cura dei capi anche attraverso la riscoperta del cucito, metterà a disposizione le macchine da cucire, formerà il personale del negozio e organizzerà dei workshop a tema. In occasione dell'inaugurazione, a fronte di una spesa minima di 25 euro, sarà possibile personalizzare il proprio capo acquistato in negozio con un ricamo realizzato al momento dello staff di Del Vecchia, per impreziosire e rendere unico il proprio stile.

“Questa inaugurazione è una splendida occasione per dare il via ai festeggiamenti dei nostri 25 anni di attività in Italia. Un traguardo importante, reso possibile da tutti coloro che ci hanno supportato e dato fiducia nel tempo. Il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile continua e si arricchisce di nuove sfide, come il lancio di Humana People. L'obiettivo infatti è quello di dare a tutti la possibilità di creare un guardaroba completo con capi di seconda mano. Prolungando la vita di questi capi non solo si riduce il loro impatto ambientale, ma si contribuisce anche a sostenere progetti sociali in tutto il mondo." - commenta Karina Bolin, Presidente di Humana People to People Italia.

Il negozio Humana People di Milano sarà il secondo negozio second hand insieme a quello di Torino e il tredicesimo negozio dell'ente no profit, che conta anche undici negozi dedicati alla moda vintage con la catena Humana Vintage presente a Roma, Firenze, Verona, Bologna, Torino e Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!