La plastica che risorge

La Camera di Commercio di Milano offre un webinar gratuito per illustrare il quadro normativo in materia di riciclaggio e packaging. Com'è possibile valorizzare quello che normalmente sarebbe uno 'scarto'?

Il packaging può avere una nuova vita dopo l’utilizzo se sottoposto a un corretto riuso, riciclo o compostaggio in un’ottica di sostenibilità ambientale. Ma quali sono il quadro normativo e gli esempi di soluzioni innovative e sostenibili che si stanno diffondendo nel mercato?

Se ne parlerà, grazie alla presenza di tre esperti, durante il webinar gratuito: “Fare la differenziata: riciclo e compostaggio come inizio di una nuova vita per il packaging”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, martedì 13 giugno 2023, ore 10.30-12.00. Verranno inoltre presentate le iniziative europee per il retail e il servizio di assessment e road-map per la sostenibilità aziendale di Innovhub SSI - Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl, società partecipata della Camera di commercio.

Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o operativa nelle province di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in particolare quelle del settore agro-alimentare, ristorazione, turismo e imprese produttrici e utilizzatrici di packaging in stretta relazione con questi settori (per esempio, packaging per il take away e per hotellerie), Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di competenza.

Per informazioni www.milomb.camcom.it/ambiente, assistenze [dot] specialistiche [at] mi [dot] camcom [dot] it

“Fare la differenziata: riciclo e compostaggio come inizio di una nuova vita per il packaging”

La sostenibilità ambientale degli imballaggi dipende in prevalenza dalla composizione e dal design dei prodotti e dalla possibilità di valorizzare i materiali dopo l’utilizzo (riuso, riciclo, compostaggio).

L’incontro intende fornire una panoramica del quadro normativo, esempi di soluzioni innovative e sostenibili che si stanno diffondendo nel mercato e indicazioni su come favorire il corretto e migliore recupero degli imballaggi dopo il loro utilizzo.

Obiettivo dell'incontro è sensibilizzare i produttori, gli utilizzatori di packaging e i consumatori al corretto smaltimento del packaging in funzione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, con lo scopo di diminuirne l’impatto ambientale nella logica di una vera economia circolare e nel nome della sostenibilità. Verrà presa in esame la normativa che governa questo processo di sensibilizzazione verso una nuova cultura dove lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere sempre più sostenibile.

Verrà infine brevemente presentata l’iniziativa Europea “Twin Transition” per il settore retail che mira a favorire la transizione green delle aziende che operano B2C e il servizio di assessment e road-map per la sostenibilità aziendale di Innovhub SSI - Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl, società partecipata della Camera di commercio.

