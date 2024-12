Gli appuntamenti natalizi

Si comincia questo sabato 7 dicembre, alle 16 presso l’oratorio di Furato, con lo spettacolo “Il canto di Natale” della Compagnia Teatro “I Navigli”, a cura del Polo Culturale del Castanese.

A Inveruno ferve già il calendario delle iniziative per festeggiare insieme l’arrivo del Natale. Si comincia questo sabato 7 dicembre, alle 16 presso l’oratorio di Furato, con lo spettacolo “Il canto di Natale” della Compagnia Teatro “I Navigli”, a cura del Polo Culturale del Castanese. A seguire, il mercatino all’ingresso della chiesa di Furato dalle 17.30 e l’accensione dell’albero di Natale alle 18 in piazza Giovanni XXIII.

Domenica 8 dicembre in Piazza San Martino a Inveruno alle 10 arriverà la slitta di Babbo Natale, a cura degli Amici del Fulò e nel pomeriggio, sempre in Piazza San Martino, alle 17 si inaugurerà il Santo Presepe e sarà acceso l’albero di Natale, realizzato da Il filo della Solidarietà.

Sabato 14 dicembre alle 21, in Sala Virga, si terrà il Concerto di Natale, a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia, mentre domenica 15 dicembre in Piazza San Martino ci sarà il mercatino degli hobbysti, accompagnato dalle esibizioni, a cura della Sensual Saidi Academy e da vin brulè, crepes e aperitivo, a cura di Everlong music Drink.

Giovedì 19 dicembre si terrà uno scambio di auguri presso la piazza delle nuove scuole in Via IV Novembre a cura del Comitato Genitori, mentre domenica 22 dicembre dalle 15 in Piazza San Martino, ci sarà un incontro con Babbo Natale e la sua slitta, con stand con cioccolata calda e panettone e bracieri in piazza, a cura degli Amici del Fulò.

Martedì 24 dicembre dalle 14, si terranno le pive a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia e da mezzanotte in Piazza San Martino, ci sarà lo scambio di auguri con vin brulè a cura del CAI.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!