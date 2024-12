La serata del 10 dicembre, con padre Burgio, sarà incentrata sul tema del recupero e del senso di rinascita personale, sottolineando che anche una storia di errore può trasformarsi in una storia di salvezza.

Il 10 dicembre 2024, alle ore 21, il Centro Paolo VI di Magenta (via San Martino 13) ospiterà un evento di profonda riflessione e sensibilizzazione dal titolo “Non Esistono Ragazzi Cattivi”. La serata sarà incentrata sul tema del recupero e del senso di rinascita personale, sottolineando che anche una storia di errore può trasformarsi in una storia di salvezza. L’incontro vedrà la partecipazione di Don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto Penale Minorile Beccaria e presidente della comunità per minori Kayros. Don Burgio è noto per il suo impegno nel restituire speranza a giovani che hanno vissuto esperienze difficili, aiutandoli a ritrovare un significato nella propria esistenza. A dialogare con lui sarà Davide Parozzi, capo redattore del quotidiano Avvenire, che porterà la sua esperienza di giornalista e osservatore della realtà sociale. Alla serata parteciperanno anche Luca Nozza e Daniele Casini, membri del progetto On Board, che condivideranno storie e testimonianze sul lavoro svolto per il recupero e l’integrazione dei giovani. La discussione sarà moderata dal giornalista Stefano Natoli, che guiderà il dialogo per garantire un confronto arricchente e accessibile al pubblico. Questa serata non è solo un evento culturale, ma anche un invito alla riflessione e alla comprensione. L’ingresso è libero e aperto a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, educatori, genitori e giovani in un percorso di consapevolezza e responsabilità collettiva.

