La festa al Corbetta Park

Dalle 9,30 alle 10.30 i bambini dai 3 ai 10 anni potranno provare l’ebrezza delle Balance Bike elettriche e delle Moto elettriche KTM e Husqvarna su percorsi dedicati.

Domenica 15 dicembre al Corbetta Park Milano, via Zanella 33 Corbetta (MI) andrà in scena la tradizionale festa di natale della Baby Bike School che coinvolgerà anche gli amanti dei Moped.

Dalle 9,30 alle 10.30 i bambini dai 3 ai 10 anni potranno provare l’ebrezza delle Balance Bike elettriche e delle Moto elettriche KTM e Husqvarna su percorsi dedicati.

Dalle 10.45 alle 12.30 I bambini della Baby Bike School si cimenteranno in un giro cronometrato di una Pista inedita per misurarsi con se stessi e con gli altri.

Spazio anche agli adulti, in particolare agli amanti dei Moped con la pista enduro aperta dalle 9,30 alle 11,00 per giri liberi, a seguire prove di abilità e di lentezza, oltre che giri di pista cronometrati a bordo dei loro amati ciclomotori.

Per loro il costo è di € 10,00 per la giornata se già tesserati oppure di €25,00 con tesseramento al Park che varrà per tutto il 2025.

Al termine panettone e spumante per tutti per scambiarci gli auguri di Natale.

E gradito abbigliamento e/o Moped a tema Natalizio e la prenotazione al numero 3388437321 (Umberto)

PROGRAMMA INDICATIVO

9:30 - 9:45: Accoglienza e registrazione dei partecipanti.

9:30 – 11,00: Giri liberi Moped – Pista Enduro

9:45 - 10:45: Demo Ride Gratuiti:

- Percorso semplice per bambini dai 3 anni in su.

- Sessioni introduttive con istruttori qualificati.10:45 - 12:30: Gare Sociali Non Competitive A Tempo :

- Gara 1: Bambini con balance bike elettriche 12

- Gara 2: Bambini con balance bike elettriche 16

- Gara 3: Bambini con SX2

- Gara 4: Bambini con SX3 & SX5

11:00 – 12,30: Prove Moped

- Prova 1: Giro di pista enduro cronometrato

- Prova 2: Prova di lentezza sui 20 Mt.

12:30 - 12:45: Premiazioni ufficiali e incontro con Babbo Natale in sella alla sua Vespa

12:45 - 13:00: Panettone e brindisi di Natale

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!