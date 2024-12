'Zero rifiuti' a scuola

Quando si dice “a scuola di educazione ambientale”. Perché proprio di rispetto e tutela dell’ambiente che ci circonda si è parlato nei giorni scorsi e si parlerà nelle prossime settimane con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”.

Quando si dice “a scuola di educazione ambientale”. Perché proprio di rispetto e tutela dell’ambiente che ci circonda si è parlato nei giorni scorsi e si parlerà nelle prossime settimane con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Castano Primo. E per l’occasione gli insegnanti sono stati e saranno gli agenti della Polizia locale, nello specifico il sovrintendente Patrizia Boioli. “Momenti certamente importanti e ulteriori opportunità di crescita e formazione per i ragazzi – commenta l’assessore Carlo Iannantuono – Durante gli incontri, infatti, gli alunni hanno modo di conoscere meglio e più nel dettaglio, ad esempio come fare bene la raccolta differenziata, quindi l’importanza del riciclo e la salvaguardia del territorio che ci sta attorno. Voglio ringraziare la Polizia Locale per questo progetto, più che mai convinto che proprio dalle cosiddette future generazioni bisogna partire per un presente e un futuro migliore”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!