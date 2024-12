Un concerto per Emergency

L’evento, organizzato dall’associazione culturale La Zuppiera con il patrocinio della Città di Legnano, vedrà protagoniste le talentuose musiciste Beatrice Campisi e Francesca Incudine.

Sabato 7 dicembre 2024, presso il Centro Pertini Il Salice di Legnano (Via dei Salici 9), si terrà una speciale iniziativa benefica a sostegno del progetto di Emergency a Gaza. L’evento, organizzato dall’associazione culturale La Zuppiera con il patrocinio della Città di Legnano, vedrà protagoniste le talentuose musiciste Beatrice Campisi e Francesca Incudine, accompagnate da Riccardo Maccabruni al pianoforte ed Elisabetta Campisi al basso.

La serata si aprirà alle 19:45 con una cena conviviale, seguita alle 21:30 dal concerto. Il menù della cena prevede:

- Antipasto di terra con verdure

- Polenta con bruscitt (opzione vegetariana disponibile con polenta e gorgonzola)

- Dolce

L’evento rappresenta un’occasione unica per unire il piacere della buona musica a un gesto di solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto a Emergency per sostenere le attività umanitarie nella Striscia di Gaza, un luogo che continua a vivere situazioni di grande difficoltà.

La partecipazione alla cena e al concerto prevede un contributo di 20 euro (bevande escluse). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando i numeri:

- Centro Pertini: 0331 458949

- Cellulare: 339 687 1789 / 333 283 9913

Questa iniziativa è un invito a condividere una serata diversa, ricca di emozioni e significato. La musica di Beatrice Campisi e Francesca Incudine promette di regalare momenti intensi, mentre il supporto al progetto di Emergency rappresenta un modo concreto per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in una delle aree più fragili al mondo.

