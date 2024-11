Magnago crede nel Distretto

L'amministrazione di Magnago ha ribadito il proprio impegno nel supportare i commercianti, sottolineando come il Distretto rappresenti un’occasione unica per rafforzare il tessuto economico locale e valorizzare il commercio di prossimità.

Anche Magnago si conferma parte attiva nel progetto del "Distretto del Commercio Alto Milanese". Giovedì sera, 28 novembre, si è svolto un incontro che ha visto la partecipazione di diversi commercianti e amministratori locali, impegnati a esplorare le opportunità offerte dal Marketplace del Distretto.

L'evento, organizzato in collaborazione con il personale di Comunicare Futuro, ha rappresentato un momento di confronto e formazione dedicato ai sei Comuni aderenti al progetto (Inveruno, capofila, insieme a Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago). L’obiettivo principale è stato quello di illustrare le potenzialità degli strumenti digitali messi a disposizione dal Distretto per sostenere e innovare le attività commerciali del territorio.

Questa serata è parte di un ciclo di incontri territoriali che si stanno svolgendo in questi giorni, con lo scopo di sensibilizzare e formare i commercianti sulle opportunità della digitalizzazione e delle nuove tecnologie. Il progetto, fortemente voluto dalle amministrazioni locali, si pone come un importante motore per lo sviluppo economico e sociale del territorio, favorendo la crescita e la competitività delle imprese locali.

