Una parata natalizia...

Voglia di Natale? Con una bellissima parata per le vie castanesi è tempo di iniziare... a entrare nel giusto spirito! Tante proposte per una domenica ricca di emozioni!

Domenica 1° dicembre si accende la magia natalizia a Castano Primo con La Parata di Natale, un evento imperdibile per grandi e piccini. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della città e in collaborazione con Pro Loco Castano Primo e Magia di Natale, promette un pomeriggio ricco di emozioni, colori e tradizioni.

La giornata prende il via alle ore 16 con la partenza della parata da Via Lonate. Gli spettatori potranno assistere a un suggestivo percorso itinerante per le vie di Castano, arricchito dalla partecipazione straordinaria degli Sbandieratori di Legnano, che animeranno l’atmosfera con i loro spettacoli.

L'evento culminerà alle 18:00 con l’attesissima accensione delle luminarie natalizie in Piazza Mazzini, un momento simbolico che segnerà ufficialmente l’inizio delle festività nella città.

Ad arricchire l’esperienza, in Piazza Mazzini saranno disponibili attività come il truccabimbi, per trasformare i più piccoli in personaggi natalizi, e momenti di convivialità con tè caldo e vin brûlé.

Un tocco speciale per l’evento? Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di natalizio, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa.

La Parata di Natale non è solo un evento, ma un’opportunità per tutta la comunità di riunirsi e condividere lo spirito del Natale. Non perdete l’occasione di vivere una giornata indimenticabile all’insegna della tradizione e della gioia.

