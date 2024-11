Alberi monumentali di Magenta

Giovedì 21 novembre gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “F. Baracca” hanno partecipato ad un’attività di esplorazione degli alberi monumentali del Parco di Casa Giacobbe.

Per la prima volta Magenta celebra la Giornata Nazionale dell’Albero coinvolgendo le scuole della città con un’iniziativa speciale. Giovedì 21 novembre, gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado “F. Baracca” hanno partecipato ad un’attività di esplorazione degli alberi monumentali del Parco di Casa Giacobbe. Accompagnati da un agronomo di ASM, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino alcuni alberi secolari di grande valore storico e naturalistico, tra cui il Cedro dell’Himalaya, il Bagolaro e il Cedro del Libano. L’iniziativa rientra nel progetto didattico “Eco-Explorer: scopri e proteggi l'ambiente della tua città”, promosso dall’Istituto Carlo Fontana in collaborazione con il Comune di Magenta e sostenuto dall’Assessore all’Ambiente e Territorio, guidato da Simone Gelli. Il progetto si ispira alle linee guida nazionali per l’educazione civica e ha come obiettivo quello di sviluppare competenze ecologiche e comportamenti responsabili, approfondendo temi come il cambiamento climatico e le pratiche di sostenibilità. “I nostri studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare l’ambiente urbano da una prospettiva nuova, imparando a valorizzare il patrimonio naturale e culturale e a sperimentare direttamente i principi della sostenibilità," dichiara l’Assessore Gelli. "È inoltre la prima volta che l’agronomo di ASM collabora con noi in questo contesto, proseguendo il lavoro iniziato l’anno scorso per il censimento delle oltre 6.000 piante che costituiscono il patrimonio arboreo di Magenta”. Come ulteriore supporto didattico, sul retro del volantino distribuito agli studenti saranno inserite schede dettagliate degli alberi monumentali esplorati, con descrizioni e curiosità su ogni pianta. Gli alunni potranno conservare queste schede per approfondire in classe la conoscenza di queste specie, arricchendo l’esperienza con una risorsa documentale utile anche per progetti e ricerche future. La Giornata dell'Albero è solo il primo di una serie di incontri del progetto didattico che proseguirà con altre giornate tematiche per esplorare argomenti come l’acqua e il riciclo dei rifiuti. Le prossime attività saranno in primavera, in collaborazione con ASM, AEMME Linea Ambiente e CAP Holding.

