Lo sfalcio del verde

Partito il piano di sfalcio dell’erba in 4 zone della città. Gelli: “Le novità nella cura del verde garantiscono un servizio tarato sulle esigenze della città”.

Asm, l’azienda partecipata dal Comune di Magenta e da altri 10 Comuni del Magentino e del Castanese, ha avviato un piano di sfalcio dell’erba in tutto il territorio comunale.

I giardinieri e gli operai di Asm, sotto la guida del capo tecnico e di un agronomo specializzato, hanno iniziato l’intervento, come da cronoprogramma concordato con l’amministrazione comunale, nella mattinata di lunedì 17 marzo.

In campo ci sono quattro diverse squadre, che stanno lavorando in altrettante zone della città.

Nella zona nord si è iniziato a sfalciare partendo dal confine con Marcallo, mentre in zona sud si è cominciato a lavorare dal confine con Corbetta; operai e giardinieri sono al lavoro anche in centro città, cominciando dalla zona dell’ospedale ‘Fornaroli’, e nelle frazioni di Pontenuovo e Pontevecchio, iniziando da quest’ultima località.

L’intervento di taglio dell’erba si concluderà, salvo ritardi dovuti al maltempo, nel giro di due settimane.

Soddisfatto l’assessore all’urbanistica, ambiente ed ecologia, Simone Gelli: “Grazie al lavoro in sinergia tra assessorato all'ambiente e Asm - ha detto l’assessore - quest'anno abbiamo un contratto che riguarda la cura del verde ancora più ricco e tarato sulle esigenze evidenziate durante il 2024. Sono sicuro che le nuove integrazioni al contratto saranno un ulteriore passo avanti nella gestione da parte del verde della nostra città.”

