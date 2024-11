Scomparsa di don Giuseppe: lutto cittadino

Scomparsa di don Giuseppe Monti, storico prevosto di Castano e importante punto di riferimento nel territorio. Proclamato il lutto cittadino.

Scomparsa di don Giuseppe Monti, storico prevosto di Castano e importante punto di riferimento nel territorio. Proclamato il lutto cittadino, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, in segno di cordoglio per la sua morte e di riconoscenza per il bene profuso durante lo svolgimento del suo magistero, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Castano Primo. Esposte a mezz’asta, le bandiere della sede comunale. Le esequie si terranno sabato 30 novembre alle 14.30 nella chiesa prepositurale di San Zenone, preceduti dal corteo funebre con partenza dalla chiesa di San Rocco alle 14.15. Due momenti di preghiera, infine, quest’oggi, alle 15 e alle 21, nella chiesa prepositurale di San Zenone.

