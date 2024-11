Momenti per accogliere don Andrea

Due momenti comunitari per 'accogliere' il nuovo parroco: questa sera il film gratuito 'L'equilibrio', domani sera l'Adorazione eucaristica.

Le parrocchie di San Giorgio Martire a Cuggiono e dei Santi Giacomo e Filippo a Castelletto si preparano con gioia e devozione all’ingresso solenne di Don Andrea Cardani come nuovo parroco. Un momento importante di unione e spiritualità per tutta la comunità.

Le iniziative programmate nei giorni precedenti l’ingresso di Don Andrea rappresentano un’occasione preziosa per riflettere, pregare e prepararsi spiritualmente a questo evento.

Giovedì 28 novembre alle ore 20.45, presso la Sala della Comunità, sarà proiettato il film L’equilibrio. La pellicola racconta la toccante vicenda di Giuseppe, un sacerdote campano che, dopo un periodo come missionario in Africa, affronta una crisi di fede e chiede di essere trasferito in un piccolo comune della sua terra. Un’opera profonda, che invita alla riflessione sul ministero sacerdotale e sulle sfide della vita spirituale.

Venerdì 29 novembre alle ore 21.00, la Basilica di San Giorgio Martire ospiterà un momento di intensa preghiera con l’Adorazione Eucaristica. Sarà un’occasione per raccogliersi in silenzio e meditazione, accompagnati dal desiderio di affidare il cammino di Don Andrea al Signore.

