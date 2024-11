A organizzarla è l'associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi di Legnano che intende in questo modo dare il proprio contributo alla sensibilizzazione riguardo al tema della violenza di genere.

I giorni scorsi era stata ospitata nella sala consiliare cittadina. Questa volta, invece, troverà spazio all'Istituto Superiore Mendel. La mostra fotografica "Donne e motori? Gioie e basta" farà ancora tappa a Villa Cortese. A organizzarla è l'associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi di Legnano che intende in questo modo dare il proprio contributo alla sensibilizzazione riguardo al tema della violenza di genere.

L'esposizione sarà riservata a studenti, docenti e personale dell'istituto agrario villacortesino e sarà aperta sino a venerdì 29 novembre. L'esposizione costituisce il punto d'approdo delle molte iniziative messe in campo dal comune al fine di riflettere sull'argomento dei maltrattamenti alle donne che sfociano talora purtroppo anche nel sangue.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!