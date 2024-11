Pugno duro su chi abbandona rifiuti

Ancora una volta un abbandono scriteriato di rifiuti sul suo territorio, più precisamente nella zona situata lungo il canale scolmatore.

Da tempo ha deciso di adottare il pugno duro: azione a trecentosessanta gradi per individuare i colpevoli e multe salate per quelli che sono identificati. Il comune di Bareggio , ancora una volta, si è trovato a dovere fare i conti con un abbandono scriteriato di rifiuti sul suo territorio, più precisamente nella zona situata lungo il canale scolmatore. Una manifestazione di incuria che non solo denota insensibilità civica e disattenzione alla cura del patrimonio ambientale ma crea per il comune, e quindi per ogni cittadino, costi economici non indifferenti oltre a causare scompensi ambientali. "I sacchi di rifiuti - spiega il primo cittadino bareggese Linda Colombo in una nota - sono stati rimossi, sono ora in corso le indagini per cercare di risalire ai colpevoli".

