Il calendario della Croce Azzurra

È tornato il calendario di Croce Azzurra Buscate. In occasione del 30° anniversario della fondazione dell'importante realtà del territorio "Abbiamo raccolto i disegni degli alunni e delle alunne delle scuole elementari che, durante l’anno scolastico 2021/2022, hanno partecipato all’iniziativa '118 Bimbi' - scrivono - Grazie per il vostro modo unico di rappresentarci, per tutti i disegni che ci avete inviato e che ora colorano le pagine del nostro calendario. E tu cosa aspetti? Disegna con noi il nostro futuro! Scegli il calendario 2021 di Croce Azzurra Buscate, tutto il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi dispositivi sanitari". L'offerta è libera a partire da 15 euro; per prenotarlo Whatsapp 347/9277275 (si potrà scegliere tra ritiro nella sede in Piazza della Filanda 6, Buscate oppure al banchetto al centro commerciale 'Il Parco' di Vanzaghello o ancora con la consegna a domicilio).

