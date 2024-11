Far rete per combattere, tutti insieme, gli ancora troppi casi di violenza contro le donne. Mogli, fidanzate, figlie, sorelle uccise e martoriate nel corpo e nell’anima per mano di uomini che giuravano loro amore.

Far rete per combattere, tutti insieme, gli ancora troppi casi di violenza contro le donne. Mogli, fidanzate, figlie, sorelle uccise e martoriate nel corpo e nell’anima per mano di uomini che giuravano loro amore. Il Comune di Bernate Ticino propone una giornata dedicata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Domenica 24 novembre appuntamento alle 10.30 con ‘I passi contro la violenza’, la camminata in rosso dalla Chiesa Casate fino al Comune di Bernate. Viene richiesto ai partecipanti di indossare qualcosa di rosso. A seguire, in Sala Consiliare verrà inaugurata la mostra con le opere di Sergio Marin ‘Bellezza e speranza’, a cui seguirà l’intervento di Sara Testa, responsabile dell’area inclusione sociale di Azienda Sociale. Al termine verrà inaugurata la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, con la benedizione del parroco. La giornata si concluderà con il rinfresco per tutti.

