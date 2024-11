Un campus di orientamento

Sabato 16 novembre molti Istituti di Istruzione Superiore si sono resi disponibili per incontrare i ragazzi e i loro genitori per presentare la propria offerta formativa.

Villa Annoni sabato 16 novembre sarà la cornice di un evento importante per i ragazzi del territorio che devono effettuare la scelta della scuola superiore.

Infatti grazie alla cooperazione di vari Istituti Comprensivi della zona, ad Azienda Sociale, alle Cooperative Kinesis e LULE, Cuggiono ospiterà il primo Campus dell’Orientamento del Castanese, dedicato a studenti e famiglie delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado.

Si tratta di un’occasione importante perché molti Istituti di Istruzione Superiore si sono resi disponibili per incontrare i ragazzi e i loro genitori per presentare la propria offerta formativa, chiarire dubbi, indicare quali giornate siano dedicate alla scoperta delle loro scuole, magari anche grazie a microlezioni ed esperienze in prima persona che aiutino a compiere una scelta ponderata e consapevole.

La giornata comprenderà anche dei laboratori e uno spazio dedicato alla mediazione linguistica.

Il Campus sarà aperto dalle 9 alle 13 di sabato 16 novembre 2024; è possibile iscriversi tramite il link e il QR code presenti sul volantino.

