Una 'navetta' per il Liceo

"Dato che la maggior parte delle linee Movibus si ferma a Cuggiono, si intende istituire un servizio navetta gratuito, che trasporti gli studenti da Cuggiono a Castelletto e ritorno".

Quando a fine 2022 venne svelato il progetto del 'Liceo del Castello', subito vennero presentate due osservazioni: come si ristrutturerà l'immobile? Come si potrà arrivare a Castelletto di Cuggiono?

Se per quanto riguarda la riqualificazione della struttura i cantieri son stati allestiti e già ci si sta adoperando per avviare i lavori, per il tema collegamenti ci sono novità importanti.

"La Commissione trasporti, appositamente istituita per esaminare la funzionalità della rete Movibus rispetto alle esigenze dell’orario del Liceo del Castello - spiegano dagli organizatori - ha concluso il proprio lavoro, osservando che il servizio non presenta particolari carenze, sia all’andata sia al ritorno, per le seguenti direzioni:

- Arluno/Casorezzo/Inveruno/Ossona

- Cornaredo/Bareggio/Sedriano/Vittuone

- Magenta/Marcallo/Mesero/Inveruno

- Castano/Buscate/Cuggiono

- Legnano/S. Giorgio/Villa cortese/Busto Garolfo/Dairago/Olcella/Arconate

Alcuni paesi, in quanto snodi di più direzioni, possono avvalersi di corse alternative.

La stessa Commissione non ha mancato tuttavia di evidenziare alcune disfunzionalità del servizio, rispetto alle quali intervenire:

a) dato che la maggior parte delle linee Movibus si ferma a Cuggiono, si intende istituire un servizio navetta gratuito, che trasporti gli studenti da Cuggiono a Castelletto e ritorno;

b) avendo rilevato alcune disfunzionalità sia all’andata sia al ritorno per Boffalora, si pensa di estendere il servizio navetta anche in questa direzione - oltre ad avviare un’interlocuzione con Movibus.

Chiediamo ai genitori che stanno valutando la possibile iscrizione dei propri figli al Liceo del Castello di segnalarci eventuali altre difficoltà".

