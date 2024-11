Widmer si conferma 'Nobile dei Laghi'

Su 800 atleti solo in 150 son riusciti a completare il percorso di 15 appuntamenti, con ben 11 traversate di diversi laghi, tra loro il cuggionese Widmer Gazziola.

Sembra strano, a novembre, parlare ancora di nuoto in acque libere: sport che, giustamente, nel pensiero comune, è estivo per eccellenza. Eppure si è concluso solo la scorsa settimana il circuito “Nobile dei laghi”: un percorso, iniziato a maggio, che racchiude in sé le più suggestive nuotate in acque dolci di tutta Italia e Svizzera. 2024: la stagione più lunga di sempre con 15 appuntamenti nei quali si sono sfidati a colpi di bracciate sull’acqua dai 150 agli 800 partenti. Solo 19 di loro però hanno saputo conquistare il prestigioso titolo di “Nobile dei laghi”, per il quale era necessario portare a termine almeno 11 traversate. Non meno di 11 laghi tra Garda, Orta, Iseo, Ceresio, Lugano, Viverone, Mergozzo, Lario, da attraversare a nuoto per conquistare l’ambita nobiltà. Tra questa elite di nuotatori estremi troviamo, per il terzo anno di fila, il cuggionese Widmer Gazziola, veterano della squadra Games Sport, società che opera e gestisce la piscina comunale di Cuggiono. 13 le traversate concluse dall’atleta (un totale di 26 km e 350 metri di gara) per poter indossare ancora per un anno la corona di “Nobile”. “La conferma del titolo è una grande gioia, a “coronare” mesi e mesi di preparazione ed intensi allenamenti” racconta Widmer che continua “la gioia maggiore resta il privilegio di scoprire, a nuoto, i più bei laghi italiani ed i tesori naturalistici e culturali che essi conservano”. Il nuotatore di Cuggiono conclude facendoci notare una particolarità geografica: “era quasi un dovere confermare il titolo per me che vivo in un paese al centro della regione dei grandi laghi italiani e spero, magari anche con la lettura di queste righe, di aver ispirato qualche nuotatore ‘sopito’ o qualche giovane”. Prossima tappa, anche se extra calendario, il 22 dicembre (non ci sono errori di stampa) per la ‘Ice swim Xmas cup’… da brividi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!