Contributi per allarmi e antifurti

Bando per la concessione di contributi comunali per la sicurezza urbana. Possono presentare domanda privati (sia proprietari che locatari), per interventi di installazione di impianti di allarme e sistemi di antifurto da realizzarsi su abitazioni private e abitate site nel Comune di Magnago.

Bando per la concessione di contributi comunali per la sicurezza urbana. Possono presentare domanda privati (sia proprietari che locatari), per interventi di installazione di impianti di allarme e sistemi di antifurto da realizzarsi su abitazioni private e abitate site nel Comune di Magnago. I richiedenti non dovranno trovarsi obbligatoriamente nelle condizioni di debito o di lite nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e anche in fase di rendicontazione del contributo. Il beneficiario del contributo si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del contributo entro sei mesi dalla comunicazione di concessione del medesimo ed a mantenere presso l’immobile, il bene oggetto del contributo per almeno tre anni dalla esecuzione dei lavori. Le richieste di contributo come da modello allegato, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune, complete di tutti i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte, anche a mezzo PEC: info [at] pec [dot] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it, entro il 28 novembre.

