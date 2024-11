L'albo dei volontari civici

Valorizzazione delle risorse locali, servizi alla persona, tutela del paesaggio. Sono molte le attività che possono richiedere l'apporto dei cosiddetti volontari civici.

Valorizzazione delle risorse locali, servizi alla persona, tutela del paesaggio. Sono molte le attività che possono richiedere l'apporto dei cosiddetti volontari civici. Il Comune di Turbigo ha deciso di attivare per chi sia interessato un apposito albo in cui includerne il nome e la disponibilità. "Tutti possono diventare volontari civici - spiega il comune in una nota - in qualsiasi momento dell'anno compilando un semplice modulo d'iscrizione per dichiarare la propria disponibilità in forma volontaria, spontanea e gratuita alle attività curate dal comune di Turbigo per fini di solidarietà, impegno civile e culturale". Linee guida e modulo di iscrizione sono reperibili sul sito del comune.

