Riqualificazione dell'illuminazione

Si partirà dalle zone più critiche per poi arrivare a coprire tutto il territorio. Il sindaco di Bareggio Linda Colombo annuncia una vasta operazione di riqualificazione dei corpi illuminanti in paese che caratterizzerà anche l'intero anno 2025. "Abbiamo fatto una riunione e un'altra ne faremo - spiega il primo cittadino bareggese ricordando la firma del contratto tra comune e nuovo gestore ovvero A2A - cominceremo con la sostituzione dei corpi illuminanti nelle zone maggiormente sensibili o a rischio, il piano prevede la sostituzione di oltre duemila punti luce nel 2025". Accanto alla sostituzione dei corpi illuminanti usurati, vi sarà anche un'operazione di potenziamento tale da coprire in modo adeguato le zone attualmente non provviste di luce sufficiente. "Vorremmo potenziare il territorio - prosegue Colombo - con altri 230 corpi luminosi nelle zone più buie o dove vi è carenza di illuminazione". E intanto, ai cittadini che siano interessati a effettuare segnalazioni di disservizi sull'illuminazione, rivolge l'invito a contattare il numero verde 800.688.811.

