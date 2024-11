Quando si pensa al termine connessione, si fa riferimento soprattutto al mondo della tecnologia e del web. Ma ve n'è una che la precede ed è quella che riguarda i rapporti tra le persone, con particolare attenzione al mondo dei bambini.

Quando si pensa al termine connessione, si fa riferimento soprattutto al mondo della tecnologia e del web. Ma ve n'è una che la precede ed è quella che riguarda i rapporti tra le persone, con particolare attenzione al mondo dei bambini. A loro il Coordinamento Arluno 0-6 dedica il convegno intitolato "Il diritto a essere connessi" in programma sabato 9 novembre dalle 10 alle 11.30 in sala consiliare. L'incontro è organizzato in collaborazione con comune e associazione Orsa ed è , spiegano gli organizzatori, "dedicato a tutti gli adulti che hanno a cuore l'infanzia". "In un mondo complesso come quello di oggi - spiega in una nota il sindaco Alfio Colombo -è un tema importante negli anni della crescita dei piccoli e abbiamo quindi organizzato un incontro con esperti del settore sul tema della crescita dei più piccoli e sull'importanza delle connessioni con gli altri bimbi fin dalla più tenera età". Interverranno la pediatra Silvia Leone, la psicologa e psicoterapeuta Roberta Baldino e Beatrice Ferrari (Tnpee).

