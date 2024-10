Investita una bimba di prima elementare

Un'auto urta una bambina vicino alle scuole: sul posto ambulanza, automedica e poi l'elisoccorso. Momenti di forte preoccupazione per la piccola, poi trasferita al Niguarda in codice giallo.

Una mattina di ansia e preoccupazione quella di venerdì 25 ottobre appena fuori la scuola primaria Anna Maria Mozzoni di Cuggiono. Erano verso le 8.15, orario canonico di entrata tra i due turni di ingresso alle lezioni, quando nel viale a fianco del campo sportivo si è sentito un forte urto: una bimba di prima elementare è stata colpita da un'auto in transito. Momenti di panico, anche per la presenza di tante famiglie con bambini, subito diversi genitori si sono attivati per chiamare i mezzi di soccorso. Sul posto, a regolare la viabilità, c'era già la Polizia locale che, nel servizio di gestione ingresso ai parcheggi, ha sicuramente fatto sì che le auto in transito, tra cui quella che ha urtato la bimba, non avessero una velocità elevata.

L'impatto è stato comunque forte, l'ansia di tutti nel vedere la bimba colpita con la sorellina più grande accanto. L'ambulanza è arrivata velocemente, così come altri agenti di Polizia locale e poi l'automedica.

Dopo diversi minuti, per stabilizzarla e assicurarne le condizioni (una probabile frattura alla gamba e sotto osservazione per il trauma cranico) si è deciso il trasferimento al Niguarda. Davanti all'istituto scolastico ecco allora arrivare l'elisoccorso che dopo aver caricato la piccola, in codice giallo, si è alzato in volo verso Milano.

In tutta la comunità rimane però lo shock per un inizio mattina davvero di grande preoccupazione.

