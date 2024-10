Il weekend della Patronale. E, allora, saranno diversi gli apputamenti in programma, da sabato 26 e fino a lunedì 28 ottobre.

Il weekend della Patronale. E, allora, saranno diversi gli apputamenti in programma. Sabato 26 ottobre, alle 21, all’auditorium “Paccagnini” concerto d’autunno del corpo musicale Santa Cecilia e cerimonia di consegna del “Premio Città di Castano Primo”. Mentre lunedì 28, per tutto il giorno, in piazza Mazzini “Fiera Autunnale” e stand delle associazioni del terzo settore; in corso San Rocco, invece, mercatino hobbisti creativi (associazione “Mani Magiche”).

