L'arte del presepe

Simbolo di religiosità e devozione popolare ma anche forma d'arte. I presepi sono uno dei biglietti da visita dorati del Natale.

Simbolo di religiosità e devozione popolare ma anche forma d'arte. I presepi sono uno dei biglietti da visita dorati del Natale. A chi voglia perfezionarsi nell'arte di realizzarli il Comune di Vanzaghello propone un laboratorio di presepismo in programma domenica 15 dicembre dalle 9.30 alle 18 in biblioteca. L'iniziativa è organizzata da Maurizio Villa, esperto di presepi, e Associazione Italiana Amici del Presepio. Chi fosse interessato dovrà iscriversi in biblioteca entro il 15 novembre. Occorrerà disporre di appositi kit che saranno comunicati all'atto dell'iscrizione. Vanzaghello si trasformerà quindi per un giorno in una piccola San Gregorio Armeno, stimolando l'arte e la sensibilità degli aspiranti, o già esperti, presepisti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!