"Piste ciclabili pericolose"

Troppo pericolose e troppo poco protette. Su alcune piste ciclabili di Nerviano l'ex sindaco e ora esponente dell'opposizione nelle file della Lega, Massimo Cozzi, si è fatto un'idea precisa.

Troppo pericolose e troppo poco protette. Su alcune piste ciclabili di Nerviano l'ex sindaco e ora esponente dell'opposizione nelle file della Lega, Massimo Cozzi, si è fatto un'idea precisa. E, per chiedere soluzioni oltrechè denunciare il problema, ha diffuso una nota. "In mancanza di controllo di protezione - spiega Cozzi - le ritengo pericolose e da noi, sia in via Toniolo che in viale Villoresi, per realizzarle è stata eliminata la linea di mezzeria. Se per chi amministra oggi Nerviano sono uno strumento di sicurezza di cui vantarsi, non posso che ribadire il mio parere contrario a una scelta della quale avremmo fatto volentieri a meno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!