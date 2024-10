Mercato in via Redipuglia fino a dicembre

Il parcheggio nelle vicinanze della stazione ha ripreso la sua regolare funzione. Ma, dopo avere messo a posto questo discorso, la giunta di Canegrate ha dovuto rivolgere il suo pensiero e le sue attenzioni anche al mercato cittadino del sabato.

Il parcheggio nelle vicinanze della stazione ha ripreso la sua regolare funzione. Ma, dopo avere messo a posto questo discorso, la giunta di Canegrate ha dovuto rivolgere il suo pensiero e le sue attenzioni anche al mercato cittadino del sabato. A riguardo, il Comune si è voluto confrontare con gli ambulanti e ne è emersa un'intesa in grado di soddisfare ambo le parti. "Il mercato - spiega il Comune in una nota - resterà in via Redipuglia fino a tutto il mese di dicembre, nel frattempo si concluderanno i lavori sulle parti esterne del parcheggio e sarà piantumata la parte centrale". Sarà questo un passaggio fondamentale per consentire al mercato di riprendere il suo posto di sempre. Anche perchè gli ambulanti hanno la necessità di avvalersi delle colonnine elettriche presenti in quella zona.

