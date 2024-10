La posta chiude per lavori

Lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Dal 21 ottobre al 27 novembre, allora, chiude l'ufficio postale di Castano.

Lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Dal 21 ottobre al 27 novembre, allora, chiude l'ufficio postale di Castano. Gli interventi serviranno, come spiega Poste Italiane Spa, per offrire nuovi servizi ai cittadini (ad esempio, si potrà anche richiedere il passaporto elettronico, ecc...). “Come Amministrazione Comunale abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di ottenere una chiusura parziale, proponendo a Poste Italiane Spa svariate soluzioni alternative, tra le quali ad esempio uno sportello temporaneo in altro ufficio comunale oppure l’attivazione di un ufficio mobile; quindi, è stato richiesto di effettuare i lavori in due step o di farli nel mese di agosto, ma le esigenze della società sono risultate incompatibili”. L’ufficio postale a cui rivolgersi, oltre a Robecchetto dove si trasferirà la posta castanese in questo periodo, è quello di Turbigo (via Fredda; dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35). L’ufficio postale più vicino aperto anche il pomeriggio, invece, è a Legnano (via Palestro; orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito poste.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!