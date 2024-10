Il parcheggio della stazione

Il parcheggio, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, ha riaperto i battenti con grande soddisfazione, sopratttutto dei pendolari che di esso si servono per ricoverare la loro auto e recarsi a prendere il treno.

E' rimasto chiuso per circa tre mesi, con lo scopo di favorire interventi che lo rendessero maggiormente funzionale ed esteticamente più gradevole. Adesso il parcheggio nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Canegrate ha riaperto i battenti con grande soddisfazione sopratttutto dei pendolari che di esso si servono per ricoverare la loro auto e recarsi a prendere il treno. "Il parcheggio - ha riferito in una nota il comune di Canegrate- sarà disponibile per le esigenze dei pendolari da martedì 15 ottobre e sempre da martedì 15 ottobre saranno ripristinate le norme sulla circolazione e la sosta nelle vie adiacenti". Per alcuni che definiscono la riapertura una buona notizia sottolineandone l'importanza, altri , invece, esprimono qualche perplessità lamentando il fatto che fosse meglio nell'assetto precedente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!