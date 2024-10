Il piccolo borgo della Valle Vigezzo invita tutti, dall'1 al 3 novembre, per un fine settimana di eventi tra natura, cultura e tradizione.

In occasione dell’iniziativa "Villette in Autunno", il borgo di Villette si prepara a ospitare una serie di eventi dedicati alla celebrazione della natura, della cultura e della tradizione del territorio. Dal 1° al 3 novembre, il più piccolo Comune della Valle Vigezzo sarà teatro di incontri, escursioni e momenti di convivialità.

L’evento prenderà il via venerdì 1° novembre alle ore 15 presso il Circolo ACLI, con una calorosa accoglienza a base di Runditt e Vin brulè.

Alle ore 16.30, nella Sala consigliare, si terrà l’incontro con la scrittrice Valeria Tron, che presenterà il suo libro Pietra dolce, accompagnata dalle note musicali di Silvia e Gianpaolo Arfacchia. Questo evento fa parte della rassegna "Di donne e di montagna", che prevede tre incontri con diverse autrici tra novembre e dicembre, realizzata in collaborazione con il CAI sezione Valle Vigezzo APS ETS.

Anche la giornata di sabato si svolgerà in sinergia con il CAI e sarà dedicata alla scoperta del castagno, simbolo della vita e della tradizione montana. Alle ore 10.30 partirà una suggestiva camminata tra i castagni, guidata dall’esperto Raffaele Marini. Il ritrovo è previsto davanti al Comune di Villette.

A seguire, per chi desiderasse abbinarci un’esperienza gastronomica, la Trattoria Svizzera a Re propone un menù speciale a tema.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 16.30 nella Sala consigliare con la conferenza "Il castagno, un albero della vita e della sopravvivenza nel corso della storia", tenuta dalla guida escursionistica Daniela Bertoldi, che illustrerà l’importanza storica e ambientale di questa pianta. La serata si concluderà con una cena a tema presso la Locanda Lo Scoiattolo di Villette.

La mattina di domenica, alle ore 11, presso il Museo “La Cà di Feman”, l’archeologa Elena Poletti presenterà il nuovo allestimento dei piani recentemente ristrutturati del museo. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 presso le scuole, si terrà la tradizionale Castagnata, un momento di festa arricchita da Runditt, Vin brulè e la musica di Gianpaolo Arfacchia.

Per ulteriori informazioni e per conoscere i menù a tema è possibile visitare il sito web della Pro Loco di Villette www.provillette.it. Per prenotazioni relative al pranzo o alla cena, è necessario contattare il numero +39 371 642 6846 (solo via Whatsapp).

