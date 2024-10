La 25esima Mostra Micologica

Domenica 13 ottobre, presso il Chiostro di Villa Annoni a Cuggiono, si è tenuta la 25ª Mostra Micologica, un appuntamento imperdibile per appassionati, esperti e curiosi del mondo dei funghi. Organizzata dal 'Gruppo Micologico Cuggiono', con il patrocinio del Comune e dell'Assessorato alla Cultura, la manifestazione promette una giornata all'insegna della scoperta della micologia, arricchita da numerose attività collaterali.

A partire dalle 14:00 di sabato, soci e simpatizzanti hanno potuto a portare il materiale fungino per l'allestimento dell'esposizione.

Domenica, invece, l'apertura della Mostra era prevista per le 9, con ingresso libero per tutti i visitatori. Durante la giornata, era possibile ammirare numerosi esemplari di funghi, con descrizioni dettagliate fornite dagli esperti del Gruppo Micologico.

A partire dalle 10, il pubblico ha potuto assistere a una dimostrazione di tiro con l'arco a cura degli Arcieri di Castano, un momento dedicato agli amanti dello sport e dell'abilità.

Il pranzo era una celebrazione della cucina autunnale con specialità a base di funghi. La ristorazione era organizzata nella struttura comunale grazie all’impegno dei volontari gastronomici del gruppo, che hanno preparato deliziosi piatti legati al territorio e alla stagione.

Nel pomeriggio, i visitatori hanno potuto gustare castagne e vin brulé, offerti dal Museo Civico, creando un'atmosfera conviviale perfetta per la stagione.

Alle 17 si è poi tenuto dei momenti più attesi: la premiazione degli esemplari di funghi esposti. Verranno assegnati riconoscimenti per il fungo più bello, il fungo più raro e il fungo più curioso.

La 25ª Mostra Micologica è stata un’occasione unica per immergersi nel mondo dei funghi, scoprire le loro curiosità e caratteristiche e partecipare a una giornata ricca di attività per grandi e piccini.

