Tante persone e tanto interesse, in sala conferenze del Comune di Vittuone, per la prima delle conferenze della dottoressa Donata Olivares.

Tante persone e tanto interesse, in sala conferenze del Comune di Vittuone, per la prima delle conferenze della dottoressa Donata Olivares. Nell’ambito degli incontri su 'Salute e benessere', la dottoressa Olivares ha parlato di “Osteoporosi e Vitamina D”, approfondendo le tematiche relative all’apparato scheletrico, che è il nostro sostegno, informando i presenti su cosa è possibile fare per mantenerlo in salute e come accorgersi per tempo di eventuali problematiche, prima di trovarsi di fronte a situazioni complesse e/o delicate. Tra chi è intervenuto alla serata si sono notate la sindaca Laura Bonfadini, la vicesindaca Ivana Marcioni e la consigliera delegata alla Cultura Anna Papetti, che ha seguito personalmente l’organizzazione del ciclo di incontri su Salute e benessere. Al termine ai presenti è stata offerta la tisana della buonanotte a cura dell’Associazione Camperisti Vittuone. Altri due appuntamenti sono in calendario, stesso luogo, stessa ora, per il 12 novembre, sul tema “Siamo quello che mangiamo”, e per il 10 dicembre “Microbiota: batteri intestinali”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!