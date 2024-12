'Microbiota: batteri intestinali'

L’appuntamento con la dottoressa Donata Olivares spiegherà come conservarne la ricchezza e la biodiversità.

È per martedì 10 dicembre alle 21, in sala conferenze del Comune, l’appuntamento con la dottoressa Donata Olivares per la terza conferenza su salute e benessere, dopo che le prime due sono state seguite da tante persone interessate.

In questo incontro conclusivo sarà trattato il tema del Microbiota, l’insieme dei microrganismi presenti nel tubo digerente “custode invisibile della nostra salute e chiave per le terapie del futuro”. La dottoressa Olivares spiegherà come conservarne la ricchezza e la biodiversità.

L’ingresso è libero e gratuito. Al termine della conferenza ci sarà per tutti una tisana della buonanotte a cura dell’Associazione Camperisti Vittuone.

