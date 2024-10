Apre il Castello

Avvolto da un giardino che cambia colore con le stagioni, il Castelletto di Corbetta vi riporterà indietro nel tempo al IX secolo quando venne costruito a scopo difensivo. Oggi, il complesso è il frutto di un’opera di restauro compiuta dall’architetto Carlo Frisiani e, successivamente, dall’architetto Piero Portaluppi nel 1941-1942 e nel 1959-1963, secondo il volere della famiglia Corbellini, allora proprietaria del Castelletto. Il Portaluppi ha lasciato un segno esclusivo e indelebile, mescolando elementi medievali a un’architettura a lui più contemporanea quali, ad esempio, profondi armadi a scomparsa e il soffitto a losanghe, con dei forti richiami a Villa Necchi Campiglio (Milano). Durante la visita, rivivrete gli eventi più iconici legati al Castelletto grazie all’interpretazione degli attori del Teatro dei Navigli e dell’Associazione Culturale Il Mosaiko. Sabato 12 l’ultima visita delle 17:30 terminerà con un aperitivo con accompagnamento musicale all’ombra del Castelletto.

